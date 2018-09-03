Падение хоккейных ворот на ребёнка в Снежинске обернулось уголовным делом

Падение хоккейных ворот в Снежинске , в результате которого пострадал семилетний мальчик, стало поводом для возбуждения уголовного дела о халатности, сообщают в региональном СУ СКР.

Инцидент во дворе одного из домов на улице Победы произошёл ещё 8 июля. Здоровью ребёнка, на которого упали ворота, был причинён тяжкий вред.

«Устанавливаются виновные должностные лица управления городского хозяйства, не обеспечившие режим безопасного пребывания детей на игровой площадке», — прокомментировали ситуацию в региональном следственном управлении.

Напомним, ранее общественники обнаружили в одном из челябинских парков полуразрушенные аттракционы, которые могли угрожать безопасности детей.