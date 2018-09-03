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Падение хоккейных ворот на ребёнка в Снежинске обернулось уголовным делом
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Падение хоккейных ворот на ребёнка в Снежинске обернулось уголовным делом 

АиФ + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ
Падение хоккейных ворот в Снежинске, в результате которого пострадал семилетний мальчик, стало поводом для возбуждения уголовного дела о халатности, сообщают в региональном СУ СКР.
Инцидент во дворе одного из домов на улице Победы произошёл ещё 8 июля. Здоровью ребёнка, на которого упали ворота, был причинён тяжкий вред.
«Устанавливаются виновные должностные лица управления городского хозяйства, не обеспечившие режим безопасного пребывания детей на игровой площадке», — прокомментировали ситуацию в региональном следственном управлении.
Напомним, ранее общественники обнаружили в одном из челябинских парков полуразрушенные аттракционы, которые могли угрожать безопасности детей.
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