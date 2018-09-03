Убитый на станции «Курская» полицейский планировал сменить место службы

В органах убитый 23-летний полицейский начал служить не так давно, рассказал его сокурсник.

Сотрудник полиции, которого застрелили на станции «Курская» Московского метрополитена, хотел сменить место службы, чтобы работать ближе к семье.

Как рассказал «360» однокурсник погибшего полицейского Артемий, убитый сотрудник полиции начал случить совсем недавно. Ему было 23 года и у него были большие планы на будущее, отметил мужчина.

По словам Артемия, погибший сотрудник правоохранительных органов был доволен работой.

«Регулярно приходилось много времени проводить в дороге. Зачастую встречал его едущим домой в 21:00 и позже», — рассказал сокурсник убитого.

Неизвестный застрелил полицейского в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская». Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в голову было обнаружено после полуночи. В настоящий момент следователи установили подозреваемого и опубликовали видео с места преступления.