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Убитый на станции «Курская» полицейский планировал сменить место службы
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Убитый на станции «Курская» полицейский планировал сменить место службы 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В органах убитый 23-летний полицейский начал служить не так давно, рассказал его сокурсник.
Сотрудник полиции, которого застрелили на станции «Курская» Московского метрополитена, хотел сменить место службы, чтобы работать ближе к семье.
Как рассказал «360» однокурсник погибшего полицейского Артемий, убитый сотрудник полиции начал случить совсем недавно. Ему было 23 года и у него были большие планы на будущее, отметил мужчина.
По словам Артемия, погибший сотрудник правоохранительных органов был доволен работой.
«Регулярно приходилось много времени проводить в дороге. Зачастую встречал его едущим домой в 21:00 и позже», — рассказал сокурсник убитого.
Неизвестный застрелил полицейского в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская». Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в голову было обнаружено после полуночи. В настоящий момент следователи установили подозреваемого и опубликовали видео с места преступления.
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