СКР предъявил обвинение подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро

СКР предъявил обвинение 42-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве , сообщает пресс-служба СКР. Фигурант дела обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов »).

«С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и иные следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. В рамках уголовного дела назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

Как ранее сообщали в МВД, около полуночи в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции. От полученных травм полицейский скончался. Следствие установило, что сотрудник полиции ранее остановил мужчину для проверки документов.