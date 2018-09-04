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СКР предъявил обвинение подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро
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СКР предъявил обвинение подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро 

Rambler News Service + ещё 6 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
СКР предъявил обвинение 42-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве, сообщает пресс-служба СКР. Фигурант дела обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
«С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и иные следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. В рамках уголовного дела назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы», — говорится в сообщении.
В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.
Как ранее сообщали в МВД, около полуночи в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции. От полученных травм полицейский скончался. Следствие установило, что сотрудник полиции ранее остановил мужчину для проверки документов.
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