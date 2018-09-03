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Тело женщины с характерными для падения с высоты травмами нашли возле дома на Ленинградском шоссе
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Тело женщины с характерными для падения с высоты травмами нашли возле дома на Ленинградском шоссе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили возле жилого дома на севере столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Утром 2 сентября возле жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружен труп неизвестной женщины на вид около 30 лет с травмами, характерными для падения с высоты. Приняты меры к установлению личности погибшей», — сказал собеседник агентства.
По факту случившегося сотрудники Следственного комитета проводят проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт обнаружения тела на Ленинградском шоссе, д. 28, корп. 2.
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