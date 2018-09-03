Тело женщины с характерными для падения с высоты травмами нашли возле дома на Ленинградском шоссе

«Утром 2 сентября возле жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружен труп неизвестной женщины на вид около 30 лет с травмами, характерными для падения с высоты. Приняты меры к установлению личности погибшей», — сказал собеседник агентства.

По факту случившегося сотрудники Следственного комитета проводят проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт обнаружения тела на Ленинградском шоссе, д. 28, корп. 2.