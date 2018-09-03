Двухлетний ребенок утонул в канализационной яме в Ульяновской области

Ульяновск , 3 сентября. Прокуратура Николаевского района Ульяновской области начала проверку по факту смерти ребенка в канализационной яме. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 2 сентября. В канализационной яме был найден труп ребенка. Выяснилось, что ребенок воспитывался в многодетной семье и в момент трагедии находился на попечении матери. В полиции добавили, что канализационная яма расположена недалеко от дома, где жил ребенок. При этом она не была оборудована крышкой или запорным устройством.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверят деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пятилетний мальчик утонул в сливной яме в Ростове-на-Дону. Мальчик вместе со своей крестной пришел в гости к знакомым, проживающим в частном доме на Краеведческой улице. Ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, гулял во дворе и провалился в открытый люк сливной ямы. Спохватившиеся взрослые нашли малыша уже мертвым.

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