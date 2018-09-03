Ещё
Житель Камчатки получил 8,5 года за развращение дочери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Камчатки получил 8,5 года за развращение дочери 

360tv.ru + ещё 3 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жителя Петропавловска-Камчатского обвинили в неисполнении родительских обязанностей и действиях сексуального характера в отношении дочери. Мужчину осудили на 8,5 года. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на региональное СУ СК РФ.
39-летний житель Петропавловска-Камчатского нарушал интересы своей 15-летней дочери с августа 2017 года по февраль текущего года. Мужчина требовал от ребенка беспрекословного послушания, ударил дочь по лицу и совершил действия сексуального характера в отношении девочки.
Правоохранители обвинили мужчину в неисполнении воспитательных обязанностей и развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери. Ему назначили 8,5 года заключения.
360tv.ru: последние новости
На полицейского напали с ножом в метро Москвы Третьего подростка из банды АУЕ задержали в Петербурге СК намерен привлечь к уголовной ответственности за инъекции наркоманам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко288
Из поминок по Кобзону устроили праздник384
В московском метро жестоко убит полицейский171
В США оценили шансы Украины вернуть Крым267
Новый конфликт в Третьяковке27
Видео
01:40
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
02:09
Новый конфликт в Третьяковке
Общество
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение