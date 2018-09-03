Житель Камчатки получил 8,5 года за развращение дочери

Жителя Петропавловска-Камчатского обвинили в неисполнении родительских обязанностей и действиях сексуального характера в отношении дочери. Мужчину осудили на 8,5 года. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

39-летний житель Петропавловска-Камчатского нарушал интересы своей 15-летней дочери с августа 2017 года по февраль текущего года. Мужчина требовал от ребенка беспрекословного послушания, ударил дочь по лицу и совершил действия сексуального характера в отношении девочки.

Правоохранители обвинили мужчину в неисполнении воспитательных обязанностей и развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери. Ему назначили 8,5 года заключения.