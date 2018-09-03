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Подробности убийства полицейского на станции метро в Москве
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Подробности убийства полицейского на станции метро в Москве 

Ридус + ещё 5 16 минут назад
Фото: Ридус
Московский полицейский Андрей Райский был убит этой ночью на станции метро Курская. Его застрелил мужчина, которого он остановил для проверки документов.
Неизвестный отдал свой паспорт и попросился в туалет. Оттуда он долго не выходил и Райский пошёл узнать, в чем причина задержки. Там мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову. Пистолет он бросил рядом с телом убитого.
После этого нападавший сел в вагон поезда и уехал. Правоохранители объявили для поиска преступника план «Сирена» и он был задержан по горячим следам. Им оказался мужчина в возрасте 40—45 лет, плотного телосложения, «кавказской или азиатской внешности», отмечается на сайте МВД.
Сейчас подозреваемый в преступлении дает показания. Допрашивают и уборщицу, которая столкнулась с преступником у туалета.
Известно, что у 23-летнего полицейского патрульно-постовой службы остались жена и двухлетний сын. Эта смена была для него последней, так как ранее Райский подал рапорт об увольнении.
Ранее «Ридус» сообщал, что убийство полицейского произошло в воскресенье около полуночи на станции метро «Курская».
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