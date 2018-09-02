Мужчина пытался вывезти девушку в Турцию в чемодане

24-летний мужчина был задержан на пропускном пункте «Сарпи».

Большой чемодан, с которым молодой человек проходил таможенный контроль, вызвал подозрение у пограничников. Когда его попросили открыть груз, внутри оказалась 27-летняя уроженка Узбекистана.

Как стало известно изданию «Аргументы недели», девушке был запрещен въезд на территорию Турции, в связи с чем она спланировала нелегальную поездку.

Туристы были задержаны. В настоящее время полиция возбудила против них уголовное дело.

Ранее News.ru писал, что боснийская полиция перехватила 50 мигрантов, которые ехали в грузовом поезде с углём из Сербии. Все нелегалы — из Афганистана, Ирака и Пакистана.