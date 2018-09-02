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Мужчина пытался вывезти девушку в Турцию в чемодане
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Мужчина пытался вывезти девушку в Турцию в чемодане 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
24-летний мужчина был задержан на пропускном пункте «Сарпи».
Большой чемодан, с которым молодой человек проходил таможенный контроль, вызвал подозрение у пограничников. Когда его попросили открыть груз, внутри оказалась 27-летняя уроженка Узбекистана.
Как стало известно изданию «Аргументы недели», девушке был запрещен въезд на территорию Турции, в связи с чем она спланировала нелегальную поездку.
Туристы были задержаны. В настоящее время полиция возбудила против них уголовное дело.
Ранее News.ru писал, что боснийская полиция перехватила 50 мигрантов, которые ехали в грузовом поезде с углём из Сербии. Все нелегалы — из Афганистана, Ирака и Пакистана.
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