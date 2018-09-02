Ещё
На турецкой границе задержали грузина с девушкой в чемодане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стало известно о "жестких" переговорах Путина и Порошенко
Стало известно о "жестких" переговорах Путина и Порошенко

На турецкой границе задержали грузина с девушкой в чемодане 

Newsru.com + ещё 3 1 час назад
Фото: Newsru.com
Турецкие пограничники на пропускном пункте «Сарпи» на грузино-турецкой границе обнаружили в чемодане 24-летнего гражданина Грузии девушку. Об этом, как передает
"Интерфакс", сообщили в воскресенье грузинские СМИ со ссылкой на турецкие источники.
Подозрения стражей границы вызвал большой черный чемодан, с которым гражданин Грузии проходил паспортный и таможенный контроль. От него потребовали открыть чемодан и обнаружили в нем 27-летнюю гражданку Узбекистана. Попасть в Турцию она пыталась нелегально, поскольку въезд туда ей был запрещен.
Гражданин Грузии и нелегалка из Узбекистана задержаны. Грузинская полиция возбудила уголовное дело.
Newsru.com: последние новости
Прокуратура Чили расследует 119 дел о сексуальном насилии, связанных с церковью Проходящей по делу "Седьмой студии" Софье Апфельбаум продлили домашний арест Подробности инцидента с самолетом в Сочи, версии и рассказы пассажиров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На прощании с Кобзоном произошло ЧП345
Стало известно о «жестких» переговорах Путина и Порошенко138
Песков предупредил о последствиях убийства Захарченко483
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко698
Звезда Instagram умерла на яхте миллиардера22
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение