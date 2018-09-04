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Суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Свердловской области
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Суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Свердловской области 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Краснотурьинский городской суд (Свердловская область) арестовал до 1 ноября мужчину, который открыл стрельбу и ранил полицейского. Об этом сообщил во вторник журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.
"Мужчина арестован судом до первого ноября включительно", — сказал он.
Ранее сообщалось, что безработный мужчина 1978 года рождения открыл стрельбу с балкона жилого дома, предположительно из ружья «Вепрь» 12 калибра и травматического пистолета Grand power. На место ЧП приехали полицейские, один из которых был ранен в бедро и госпитализирован. По предварительным данным, незадолго до инцидента у открывшего стрельбу мужчины произошел конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия, офис которого расположен в здании напротив.
После инцидента следственным отделом по Краснотурьинску регионального управления СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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