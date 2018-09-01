Уголовное дело возбуждено по факту возгорания самолета в Сочи

Пассажирский самолет в аэропорту Сочи во время посадки столкнулся с ограждением. В результате ЧП были эвакуированы 166 человек, а еще четверо — пострадали.

После инцидента с возгоранием самолета Boeing 737 в аэропорту Сочи возбуждено уголовное дело. Южная транспортная прокуратура уже начала проверку. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ.

«Ход расследования взят на контроль прокуратурой », — отметили в пресс-службе ЮТП.

Как отметили в авиакомпании UTair , из Москвы в Сочи уже вылетел резервный борт.

«Задержка составит 3,5-4 часа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет. Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося», — рассказал представитель компании.

В международном аэропорту Сочи уже выразили соболезнования родственникам и близким.

«Семье будет оказана необходимая помощь», — говорится в заявлении компании.

В аэропорту Сочи во время посадки самолет, принадлежащий авиакомпании UTair, столкнулся с ограждением. В результате были эвакуированы 166 пассажиров, а четыре человека — пострадали.