Ещё
Уголовное дело возбуждено по факту возгорания самолета в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уголовное дело возбуждено по факту возгорания самолета в Сочи 

ТК «Звезда» + ещё 14 1 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Пассажирский самолет в аэропорту Сочи во время посадки столкнулся с ограждением. В результате ЧП были эвакуированы 166 человек, а еще четверо — пострадали.
После инцидента с возгоранием самолета Boeing 737 в аэропорту Сочи возбуждено уголовное дело. Южная транспортная прокуратура уже начала проверку. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ.
«Ход расследования взят на контроль прокуратурой», — отметили в пресс-службе ЮТП.
Как отметили в авиакомпании UTair, из Москвы в Сочи уже вылетел резервный борт.
«Задержка составит 3,5-4 часа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет. Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося», — рассказал представитель компании.
В международном аэропорту Сочи уже выразили соболезнования родственникам и близким.
«Семье будет оказана необходимая помощь», — говорится в заявлении компании.
В аэропорту Сочи во время посадки самолет, принадлежащий авиакомпании UTair, столкнулся с ограждением. В результате были эвакуированы 166 пассажиров, а четыре человека — пострадали.
Ранее также сообщалось, что в результате возгорания Boeing 737 в Сочи число пострадавших увеличилось до 18 человек.
ТК «Звезда»: последние новости
За укол наркоману начнут привлекать к уголовной ответственности Неизвестный устроил резню на вокзале в Амстердаме Греция выдала России уроженца Татарстана, воевавшего на стороне боевиков в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко520
В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии25
Заикался и оправдывался. Пранкер о звонке Полтораку77
Граждане Грузии рассказали об отношении к России48
На прощании с Кобзоном произошло ЧП38
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение