В СК возбудили уголовное дело по факту инцидента с самолётом в Сочи 

Следователи завели уголовное дело в связи с аварийной посадкой Boeing в аэропорту Сочи и дальнейшим выездом лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы.
Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК России.
«Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолёта, выполнявшего рейс UT579 «Внуково-Сочи» по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», — указывается в заявлении.
Как отмечают в ведомстве, в результате инцидента пострадали 18 пассажиров, в том числе трое детей.
Ранее авиакомпания «ЮТэйр» рассказала подробности инцидента с лайнером в Сочи.