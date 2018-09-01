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В СК возбудили уголовное дело по факту инцидента с самолётом в Сочи
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В СК возбудили уголовное дело по факту инцидента с самолётом в Сочи 

RT на русском + ещё 14 1 сентября 2018
Следователи завели уголовное дело в связи с аварийной посадкой Boeing в аэропорту Сочи и дальнейшим выездом лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы.
Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК России.
«Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолёта, выполнявшего рейс UT579 «Внуково-Сочи» по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», — указывается в заявлении.
Как отмечают в ведомстве, в результате инцидента пострадали 18 пассажиров, в том числе трое детей.
Ранее авиакомпания «ЮТэйр» рассказала подробности инцидента с лайнером в Сочи.
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