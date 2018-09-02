Женщина погибла в результате стрельбы в баре Кливленда

Во время мероприятия, в котором участвовали местные рэперы в ночном клубе американского Кливленда была убита 28-летняя женщина и семь человек ранены. Инцидент произошел в ночь на субботу, сообщают местные СМИ.

Пресс-секретарь полиции Кливленда сообщил, что офицеры, прибывшие по звонку в клуб X-Rated, расположенный недалеко от центра города, нашли женщину в задней части бара с огнестрельным ранением в голову. Она умерла в больнице. Следствие выяснило, что в клубе началась драка, которая привела к стрельбе. Выстрелы раздались на улице, куда вышли для продолжения выяснения отношений стороны конфликта.

Ранения получили шесть мужчин в возрасте от 19 до 53 лет. Также 25-летний молодой человек был госпитализирован с серьезными ранениями. Полиции не удалось задержать подозреваемых.