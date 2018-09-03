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В Обнинске два человека погибли при обрушении балкона
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В Обнинске два человека погибли при обрушении балкона 

РИА Новости + ещё 18 42 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БРЯНСК, 2 сен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели двух людей при обрушении балкона в Обнинске, сообщает управление СК по Калужской области.
В субботу вечером в одном из общежитий по улице Победы обрушилось металлическое ограждение балкона, на котором находились мужчина и две женщины. Мужчина скончался на месте. Женщины были госпитализированы в лечебное учреждение, где одна из них позже скончалась от тяжелых травм.
"В Обнинске по факту гибели людей при обрушении балкона возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
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