В Обнинске два человека погибли при обрушении балкона

В субботу вечером в одном из общежитий по улице Победы обрушилось металлическое ограждение балкона, на котором находились мужчина и две женщины. Мужчина скончался на месте. Женщины были госпитализированы в лечебное учреждение, где одна из них позже скончалась от тяжелых травм.

"В Обнинске по факту гибели людей при обрушении балкона возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».