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СК возбудил дело после инцидента с самолетом в аэропорту Сочи
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СК возбудил дело после инцидента с самолетом в аэропорту Сочи 

ТАСС + ещё 31 1 сентября 2018
Фото: Москва24
СК возбудил уголовное дело после инцидента с самолетом в Сочи, прокуратура начала проверку — Южная транспортная прокуратура.
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