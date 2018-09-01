В Москве введен план «Перехват»

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После стрельбы на западе Москвы введен план «Перехват» 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция ввела план "Перехват" в столице после того, как мужчина начал стрельбу в автосалоне на западе Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва".
В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что инцидент произошел на улице Академика Анохина, д. 38.
"Мужчина во время ссоры произвел несколько выстрелов в своего оппонента из травматического пистолета и скрылся на автомобиле. В настоящий момент преступник разыскивается, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Решается вопрос о госпитализации пострадавшего", — рассказали в ведомстве.
В то же время источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что в городе введен план "Перехват". Предположительно, нападавший скрылся на автомобиле Infinity.
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