Второй за месяц чемодан с телом женщины обнаружили в ЮВАО

СУ СК по Москве проводит проверку по факту обнаружения тела неизвестной женщины в чемодане на юго-востоке столицы.

Как передает «Интерфакс», чемодан с телом неизвестной девушки на вид 18-25 лет был найден в пятницу, 31 августа, вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов в районе Люблино на юго-востоке столицы.

Отмечается, что видимых повреждений на теле погибшей не обнаружили. В настоящее время по данному факту следователями проводится проверка.

При этом стоит подчеркнуть, что данный случай оказался уже вторым за последний месяц: 8 августа Sobesednik.ru писал об обнаружении тела девушки в чемодане на юго-западе Москвы.