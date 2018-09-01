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Второй за месяц чемодан с телом женщины обнаружили в ЮВАО
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Второй за месяц чемодан с телом женщины обнаружили в ЮВАО 

ИД «Собеседник» 26 минут назад
СУ СК по Москве проводит проверку по факту обнаружения тела неизвестной женщины в чемодане на юго-востоке столицы.
Как передает «Интерфакс», чемодан с телом неизвестной девушки на вид 18-25 лет был найден в пятницу, 31 августа, вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов в районе Люблино на юго-востоке столицы.
Отмечается, что видимых повреждений на теле погибшей не обнаружили. В настоящее время по данному факту следователями проводится проверка.
При этом стоит подчеркнуть, что данный случай оказался уже вторым за последний месяц: 8 августа Sobesednik.ru писал об обнаружении тела девушки в чемодане на юго-западе Москвы.
«На данный момент рассматриваются все возможные версии, однако очевидные совпадения между случаями, разумеется, не могут не настораживать», — приводит агентство слова представителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлии Ивановой.
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