СКР возбудил дело после аварийной посадки самолета в Сочи

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), уточняет СКР.

«По версии следствия, 1 сентября 2018 года в 2 часа 50 минут в аэропорту «Сочи» при посадке самолета авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс «Внуково-Сочи», произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы и возгорание левого и правого крыла самолета», — говорится в сообщении.

По данным СКР, в результате пострадали 18 пассажиров, в том числе трое детей.

В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.