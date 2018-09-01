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СКР возбудил дело после аварийной посадки самолета в Сочи
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СКР возбудил дело после аварийной посадки самолета в Сочи 

Rambler News Service + ещё 44 52 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после аварийной посадки самолета авиакомпании Utair в Сочи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), уточняет СКР.
«По версии следствия, 1 сентября 2018 года в 2 часа 50 минут в аэропорту «Сочи» при посадке самолета авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс «Внуково-Сочи», произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы и возгорание левого и правого крыла самолета», — говорится в сообщении.
По данным СКР, в результате пострадали 18 пассажиров, в том числе трое детей.
В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.
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