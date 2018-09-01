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После аварийной посадки Boeing в Сочи возбудили дело
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После аварийной посадки Boeing в Сочи возбудили дело
РИА Новости
59 минут назад
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РИА НОВОСТИ
. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО В СВЯЗИ С АВАРИЙНОЙ ПОСАДКОЙ
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В СОЧИ — ЮЖНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ
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