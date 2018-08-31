Тело девушки обнаружили в чемодане на юго-востоке Москвы

"31 августа на участке местности вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов на юго-востоке Москвы прохожими был обнаружен чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18-25 лет. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено", — заявила представитель ведомства.

Она добавила, что СК начал проверку по факту инцидента. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства случившегося и личность погибшей.

По данным источника в правоохранительных органах Агентства «Москва», тело нашли расчлененным около одного из торговых центров в районе Люблино.