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Тело девушки обнаружили в чемодане на юго-востоке Москвы
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Тело девушки обнаружили в чемодане на юго-востоке Москвы 

Москва24 51 минуту назад
Фото: Москва24
Тело девушки обнаружили в чемодане на юго-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
"31 августа на участке местности вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов на юго-востоке Москвы прохожими был обнаружен чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18-25 лет. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено", — заявила представитель ведомства.
Она добавила, что СК начал проверку по факту инцидента. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства случившегося и личность погибшей.
По данным источника в правоохранительных органах Агентства «Москва», тело нашли расчлененным около одного из торговых центров в районе Люблино.
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