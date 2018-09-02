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В Москве после обнаружения тела девушки в чемодане возбуждено дело
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В Москве после обнаружения тела девушки в чемодане возбуждено дело 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
По факту обнаружения на юго-востоке Москвы трупа девушки в чемодане возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
По данным следствия, 31 августа возле забора по аллее Кремлевских Курсантов на юго-востоке Москвы прохожие обнаружили чемодан, в котором лежало тело девушки 18-25 лет.
"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 уголовного кодекса России ("Убийство")", — сообщила Иванова.
Личность девушки, по словам представителя СК, на данный момент не установлена.
"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшей. Расследование продолжается", — добавила Иванова.
Как отмечается, источник в правоохранительных органах также заявлял, что у одного из торговых центров в районе Люблино в чемодане было обнаружено расчлененное тело девушки.
Ранее стало известно, что 31 августа на юго-востоке Москвы было обнаружено тело девушки в чемодане. 8 августа также сообщалось об обнаружении женского трупа в чемодане в Воронцовском парке.
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