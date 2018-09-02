В Москве после обнаружения тела девушки в чемодане возбуждено дело

По данным следствия, 31 августа возле забора по аллее Кремлевских Курсантов на юго-востоке Москвы прохожие обнаружили чемодан, в котором лежало тело девушки 18-25 лет.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 уголовного кодекса России ("Убийство")", — сообщила Иванова.

Личность девушки, по словам представителя СК, на данный момент не установлена.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшей. Расследование продолжается", — добавила Иванова.

Как отмечается, источник в правоохранительных органах также заявлял, что у одного из торговых центров в районе Люблино в чемодане было обнаружено расчлененное тело девушки.

Ранее стало известно, что 31 августа на юго-востоке Москвы было обнаружено тело девушки в чемодане. 8 августа также сообщалось об обнаружении женского трупа в чемодане в Воронцовском парке.