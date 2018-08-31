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Тело девушки обнаружили в чемодане на юго-востоке Москвы
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Тело девушки обнаружили в чемодане на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
«31 августа 2018 г. на участке местности вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов на юго-востоке Москвы прохожими был обнаружен чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18-25 лет. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного управления по Москве», — сказала Ю. Иванова.
Она отметила, что устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник в правоохранительных органах сообщила Агентству «Москва», что расчлененное тело девушки было обнаружено в чемодане у одного из торговых центров в районе Люблино.
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