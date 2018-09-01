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Второй за месяц чемодан с телом девушки нашли в Москве
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Второй за месяц чемодан с телом девушки нашли в Москве 

BFM.RU + ещё 3 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
На вид ей 18-25 лет. Девушка обнаружена на юго-востоке столицы в пятницу, 31 августа, около забора по аллее Кремлевских Курсантов, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.
При визуальном осмотре видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, отметила она. Личность девушки, а также все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.
Аналогичный случай произошел 8 августа на юго-западе Москвы. Чемодан с телом женщины был найден в Воронцовском парке. На теле умершей признаков насильственной смерти также обнаружено не было. Сейчас следствие устанавливает, существует ли связь между этими происшествиями.
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