Второй за месяц чемодан с телом девушки нашли в Москве

При визуальном осмотре видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, отметила она. Личность девушки, а также все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Аналогичный случай произошел 8 августа на юго-западе Москвы. Чемодан с телом женщины был найден в Воронцовском парке. На теле умершей признаков насильственной смерти также обнаружено не было. Сейчас следствие устанавливает, существует ли связь между этими происшествиями.