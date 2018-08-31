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В Саранске при работах в канализационном колодце погибли трое рабочих
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В Саранске при работах в канализационном колодце погибли трое рабочих 

РИА Новости + ещё 1 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Три сотрудника «Водоканала» погибли при работах в канализационном колодце, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Республике Мордовия.
Сообщение о происшествии, в результате которого погибли три человека, поступило в региональное следственное управление вечером в пятницу.
"Погибли трое рабочих «Водоканала», которые проводили работы в канализационном колодце. Пока на место происшествия не подъехал судебный медик, поэтому нельзя назвать причину смерти. Сейчас там работает следователь. Сегодня планируется возбудить уголовное дело", — рассказали в следственном управлении СКР по Мордовии.
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