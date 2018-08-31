В Саранске при работах в канализационном колодце погибли трое рабочих

Сообщение о происшествии, в результате которого погибли три человека, поступило в региональное следственное управление вечером в пятницу.

"Погибли трое рабочих «Водоканала», которые проводили работы в канализационном колодце. Пока на место происшествия не подъехал судебный медик, поэтому нельзя назвать причину смерти. Сейчас там работает следователь. Сегодня планируется возбудить уголовное дело", — рассказали в следственном управлении СКР по Мордовии.

Другие новости региона читайте здесь >>