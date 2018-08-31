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Суд не стал отправлять в СИЗО обвиняемых в избиении осужденных в Казани
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Суд не стал отправлять в СИЗО обвиняемых в избиении осужденных в Казани 

Казанский репортер 1 час назад
Суд не стал ужесточать меру пресечения оперативникам
казанской колонии №18, обвиняемым в избиении заключенных.
Казанский репортер: последние новости
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