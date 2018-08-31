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Воспитательницу детсада подозревают в избиении детей
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Воспитательницу частного детсада на Алтае подозревают в избиении детей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / ChiccoDodiFC
Следователи Алтайского края предъявили обвинение бывшей воспитательнице детского сада, подозреваемой в избиении воспитанников, сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, с февраля по май 2018 года сотрудница учреждения ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних.
"Воспитатель незаконно закрывала детей одних в комнате и применяла физическую силу в отношении воспитанников. С целью соблюдения режима дневного сна женщина накрывала постельным бельем лежавших в кровати детей и перетаскивала их с одной кровати на другую, причиняя тем самым физическую боль. Потерпевшими признаны трое детей", — говорится в сообщении.
По ходатайству следователя суд в отношении бывшего педагога избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". Ей грозит до шести лет лишения свободы.
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