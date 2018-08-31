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Неизвестный совершил нападение с ножом на Центральном вокзале Амстердама
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Неизвестный совершил нападение с ножом на Центральном вокзале Амстердама 

ТАСС 38 минут назад
Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом на Центральном вокзале Амстердама — АФП со ссылкой на полицию.
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