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В Красноярске осудили жителя Лесосибирска, который убил жену и дочку
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В Красноярске осудили жителя Лесосибирска, который убил жену и дочку 

АиФ Красноярск + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Жителя Лесосибирска, который убил жену на глазах маленькой дочери, осудили в красноярском краевом суде, сообщили в пресс-службе ведомства.
4 октября 2017 года между 30-летним мужчиной и 25-летней девушкой, возникла ссора. Мужчина обвинял свою подругу в том, что она не позволяла ему часто видеться с дочкой. Разъярившись, молодой человек схватил кухонный нож и начал наносить удары ножом по телу девушки. От полученных травм она погибла на месте. Позже на ее теле насчитали не менее 27 ножевых ранений. Все происходящее видела их совместная 3-летняя дочь.
Обвиняемый признал свою вину полностью и раскаялся. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.
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