В Красноярске осудили жителя Лесосибирска, который убил жену и дочку

Жителя Лесосибирска , который убил жену на глазах маленькой дочери, осудили в красноярском краевом суде, сообщили в пресс-службе ведомства.

4 октября 2017 года между 30-летним мужчиной и 25-летней девушкой, возникла ссора. Мужчина обвинял свою подругу в том, что она не позволяла ему часто видеться с дочкой. Разъярившись, молодой человек схватил кухонный нож и начал наносить удары ножом по телу девушки. От полученных травм она погибла на месте. Позже на ее теле насчитали не менее 27 ножевых ранений. Все происходящее видела их совместная 3-летняя дочь.