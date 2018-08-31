СК возбудил уголовное дело после похищения матерью своих детей в Истре

МОСКВА , 31 августа. / ТАСС /. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мать, ранее лишенная родительских прав, похитила своих детей в Истре . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Оно возбуждено по пунктам «д», «ж» части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение двух несовершеннолетних")", — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что 28 августа 43-летняя мать двух девочек, 9 и 7 лет, вступила в преступный сговор со своим знакомым. Вместе они приехали в деревню Ламишино Истринского района и бросили дымовую шашку на участок, где жила бабушка девочек (мать их отца). Пожилая женщина решила, что начался пожар. Тем временем похитители насильно посадили детей в автомобиль и скрылись в неустановленном направлении.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить автомобиль, на котором увезли детей. Водитель, управлявший автомобилем, был задержан. На допросе у следователя мужчина дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах совершенного им преступления", — отметили в пресс-службе подмосковного управления СК. Позже девочек нашли, они переданы отцу, угрозы их жизни и здоровью нет.

Мать детей ранее была лишена родительских прав решением Останкинского районного суда Москвы. Суд также постановил, что жить несовершеннолетние должны именно в доме у отца.

"Следствие также располагает данными, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей. Тем не менее известно, что за совершение похищения детей женщина заплатила мужчине денежное вознаграждение в сумме 67 тыс. рублей", — заключили в пресс-службе.