В Нижегородской области прогремел взрыв на заводе

В Нижегородской области прогремел взрыв на оборонном заводе

"Инцидент произошел в цехе по производству аммонала на заводе имени Я. М. Свердлова в городе Дзержинске", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадали два человека.

В результате взрыва возник пожар на площади около сотни квадратных метров, сейчас его пытаются локализовать и потушить. Обстоятельства ЧП выясняются.

Завод имени Я. М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.