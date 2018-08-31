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В Нижегородской области прогремел взрыв на заводе
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В Нижегородской области прогремел взрыв на оборонном заводе 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
На крупном оборонном предприятии в Нижегородской области прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Инцидент произошел в цехе по производству аммонала на заводе имени Я. М. Свердлова в городе Дзержинске", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадали два человека.
В результате взрыва возник пожар на площади около сотни квадратных метров, сейчас его пытаются локализовать и потушить. Обстоятельства ЧП выясняются.
Завод имени Я. М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.
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