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Мужчина напал с ножом на полицейских в Подмосковье
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Мужчина напал с ножом на полицейских в Подмосковье 

News.ru + ещё 10 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Злоумышленник набросился с ножом на правоохранителей в подмосковном Дзержинском. Оба полицейских были ранены, один из них — в шею.
Патруль приехал в парк, расположенный на улице Святителя Николая, по вызову. Прохожие обратили внимание на неадекватного мужчину, который странно себя вел и сообщили об этом. Прибывшие не место правоохранители попросили дебошира предоставить документы и попытались его успокоить. Однако злоумышленник набросился на них с ножом.
В итоге один из сотрудников находится в больнице, второму помощь оказали на месте. Нападавшим оказался местный житель, пишет Telegram-канал Mash. Он был задержан, в скором времени им займётся следственный комитет.
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