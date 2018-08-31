Мужчина напал с ножом на полицейских в Подмосковье

Злоумышленник набросился с ножом на правоохранителей в подмосковном Дзержинском . Оба полицейских были ранены, один из них — в шею.

Патруль приехал в парк, расположенный на улице Святителя Николая, по вызову. Прохожие обратили внимание на неадекватного мужчину, который странно себя вел и сообщили об этом. Прибывшие не место правоохранители попросили дебошира предоставить документы и попытались его успокоить. Однако злоумышленник набросился на них с ножом.