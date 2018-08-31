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Курянку осудили за убийство дочери
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Курянку осудили за убийство дочери 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
52-летнюю жительницу областного центра признали виновной в совершении преступления
Следствием и судом установлено, что вечером 27 июня года между осуждённой и её 29-летней дочерью в квартире, где они проживали, при распитии спиртных напитков произошёл конфликт. Находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения мать схватила нож и нанесла им дочери не менее двух ударов в туловище. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в региональном СУ СК.
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