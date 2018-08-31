Курянку осудили за убийство дочери

52-летнюю жительницу областного центра признали виновной в совершении преступления

Следствием и судом установлено, что вечером 27 июня года между осуждённой и её 29-летней дочерью в квартире, где они проживали, при распитии спиртных напитков произошёл конфликт. Находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения мать схватила нож и нанесла им дочери не менее двух ударов в туловище. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.