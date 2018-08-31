В Медногорске подростки ответят в суде за угон «Газели» и кражу на рынке

Медногорске в прокуратуру передано уголовное дело, возбужденное в отношении троих несовершеннолетних.

Подростки обвиняются в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и краже с незаконным проникновением в иное хранилище.

По версии следователей, ночью 20 июня двое 16-летних местных жителей на улице Школьной угнали «ГАЗель», водитель которой оставил в машине ключи. Подростки не справились с управлением, автомобиль перевернулся на бок, и юноши сбежали с места ДТП. Ночью 23 июня один из этих же подростков вместе с 15-летним приятелем пролезли на территорию рынка и с торговых прилавков похитили одежду.