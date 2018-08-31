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При стрельбе в школе в Сан-Франциско пострадал один человек
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При стрельбе в школе в Сан-Франциско пострадал один человек 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: Главный региональный
НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Один человек получил ранения в четверг в результате стрельбы в школе в южной части американского Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщило в Twitter городское управление полиции.
Как отметили власти, инцидент исчерпан, угрозы для учащихся в настоящий момент нет. «Один человек получил не угрожающие жизни ранения в ходе инцидента», — говорится в сообщении. Полицейские задержали трех человек и изъяли одну единицу огнестрельного оружия. Подробностей инцидента правоохранительные органы не приводят.
Как отмечается, тревога в образовательном учреждении отменена. По данным источников телеканала ABC, кто-то из учащихся, предположительно, пронес оружие в школу и случайно выстрелил во время занятий.
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