При стрельбе в школе в Сан-Франциско пострадал один человек

НЬЮ-ЙОРК , 31 августа. / ТАСС /. Один человек получил ранения в четверг в результате стрельбы в школе в южной части американского Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщило в Twitter городское управление полиции. Как отметили власти, инцидент исчерпан, угрозы для учащихся в настоящий момент нет. «Один человек получил не угрожающие жизни ранения в ходе инцидента», — говорится в сообщении. Полицейские задержали трех человек и изъяли одну единицу огнестрельного оружия. Подробностей инцидента правоохранительные органы не приводят. Как отмечается, тревога в образовательном учреждении отменена. По данным источников телеканала ABC, кто-то из учащихся, предположительно, пронес оружие в школу и случайно выстрелил во время занятий.