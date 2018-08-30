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В Торонто из-за стрельбы эвакуировали ТЦ
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В Торонто из-за стрельбы эвакуировали торговый центр 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
В канадском городе Торонто из-за стрельбы эвакуировали посетителей торгового центра Yorkdale. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, сотрудники полиции подтвердили стрельбу в ТЦ.
Как отмечается, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время полиция разыскивает по меньшей мере двух подозреваемых.
Ранее сообщалось, что в американском городе Джексонвилле в штате Флорида произошла стрельба на турнире по видеоиграм.
Как отмечалось, в полиции инцидент охарактеризовали как "массовая стрельба".
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