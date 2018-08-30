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Депардье обвинили в домогательствах
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Депардье обвинили в домогательствах 

Газета.Ru + ещё 13 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Молодая актриса, имя которой не раскрывается, обвинила актера Жерара Депардье в сексуальный домогательствах. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, французская полиция начала предварительное расследование по статье о сексуальных домогательствах в отношении Депардье.
Как отмечается, в домогательствах Депардье обвинила 20-летняя актриса, имя который не раскрывается.
При этом она утверждает, что дважды подверглась домогательствам со стороны актера.
Ранее сообщалось, что Прокуратура округа Лос-Анджелесе начала расследовать еще одно дело об изнасиловании, фигурантом которого является актер Кевин Спейси.
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