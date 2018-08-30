Бастрыкин поменял следователей по резонансным уголовным делам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание после отпуска, в ходе которого дал поручение передать ряд резонансных уголовных дел на расследование другим следователям. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

В частности, Бастрыкину было доложено о ходе следствия по уголовным делам о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово , о теракте в метро Санкт-Петербурга , о ДТП перевозившим детскую спортивную команду автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе , о хищении бюджетных средств, которые были направлены Экспертно-криминалистическому центру МВД России на приобретение и поставку оборудования по госконтрактам, о злоупотреблениях при выполнении работ на космодроме «Восточный», об убийстве сестрами Хачатурян отца в Москве, а также о последних результатах предварительного следствия по уголовному делу о пытках в ярославской исполнительной колонии.

"По результатам заслушивания уголовных дел председатель СК России по ряду из них дал конкретные указания, направленные на укрепление доказательственной базы, максимальную активизацию расследования и скорейшее завершение предварительного следствия по отдельным преступлениям. Кроме того, глава ведомства поручил по некоторым из уголовных дел усилить следственные группы, а часть из них передать в производство других следователей", — говорится в тексте сообщения.

В совещании также приняли участие заместитель председателя СК России Игорь Краснов , руководитель Главного следственного управления СК России Эдуард Кабурнеев , и.о. руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации Ростислав Рассохов, а также следователи центрального аппарата ведомства.

Ранее Бастрыкин заявил, что по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово в ближайшее время предъявят обвинение.