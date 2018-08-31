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Суд в Казани оставил под домашним арестом сотрудника ФСИН по делу об избиении осужденного
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Суд в Казани оставил под домашним арестом сотрудника ФСИН по делу об избиении осужденного 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Казанский репортер
КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани отказал следствию в ходатайстве об аресте сотрудника ФСИН Ленара Гаязова, обвиняемого в избиении осужденного. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель пресс-службы суда.
Гаязов и еще одни сотрудник УФСИН были заключены под домашний арест, 31 августа в суде рассматривалось ходатайство следователя об аресте Гаязова. «Суд ходатайство следователя об избрании в отношении Гаязова меры пресечения в виде заключения под стражу оставил без удовлетворения», — сообщил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, cледственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками исправительной колонии (ИК) № 18. По версии следствия, в августе 2018 года в Казани сотрудники ИК-18 избили одного из осужденных, он получил телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков. Сотрудников исправительного учреждения, 30-летних Ленара Гаязова и Андрея Семенова, задержали 27 августа. Им предъявлено обвинение, свою вину они не признали.
Как уточнили в управлении СК РФ по Татарстану, в ходе следствия был установлен еще один факт избиения осужденных. По данным следствия, «в 2015 году Гаязов нанес несколько ударов с помощью деревянного предмета по различным частям тела одного из осужденных». По данному факту также возбуждено уголовное дело.
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