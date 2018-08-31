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Срок расследования дела «Седьмой студии» продлили
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Срок расследования дела «Седьмой студии» продлили 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Срок предварительного следствия по делу о мошенничестве и хищениях в «Седьмой студии» суд продлил до 19 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Об этом заявила судья Елена Ленская в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум.
Сейчас почти все фигуранты дела о хищении госсредств в основанной режиссером Кириллом Серебренниковым некоммерческой организации «Седьмая студия» свою вину отрицают. Показания против других фигурантов дала только экс-бухгалтер организации Нина Масляева, заключив сделку со следствием. Ее дело выделено в отдельное производство.
Ранее журналисты Катерина Гордеева и Роман Супер опубликовали документальный фильм о деле «Седьмой студии» с названием «Как Серебренников потратил 218 миллионов».
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