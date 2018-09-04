Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения полицейского в Челябинской области

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы поселка Первомайский (г. Коркино), подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Она нанесла касательное ножевое ранение сотруднику полиции", — говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина ранила полицейского при задержании по подозрению в совершении кражи.