Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения полицейского в Челябинской области 

ТАСС, 4 сентября. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы поселка Первомайский Челябинской области, которая нанесла касательное ножевое ранение сотруднику полиции. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе Следственного управления СК РФ региона.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы поселка Первомайский (г. Коркино), подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
Она нанесла касательное ножевое ранение сотруднику полиции", — говорится в сообщении.
По версии следствия, женщина ранила полицейского при задержании по подозрению в совершении кражи.