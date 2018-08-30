Спрятал тело ради денег: в Кинельском районе нашли труп девушки-инвалида 

Тело девушки пролежало в гараже почти месяц
Следователи выясняют обстоятельства гибели 26-летней девушки-инвалида в поселке Комсомольском Кинельского района. Ее тело нашли в гараже. Об этом 63.ru сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева.
— В конце августа в полицию поступило сообщение об исчезновении девушки и подозрительном запахе, что шел от гаража на улице Комсомольской. Они пришли по месту жительства, чтобы установить обстоятельства. Хозяин жилища, родственник пропавшей, признался, что девушка погибла, и показал ее тело, которое спрятал в гараже в начале августа, — рассказала Елена Шкаева.
По ее словам, на теле погибшей не нашли следов насильственной смерти. По предварительным данным, причина смерти была естественной. Но точную предстоит выяснить судмедэкспертам.
— Мужчина объяснил, почему он это сделал. На протяжении жизни родственницы он ухаживал за ней. Когда девушка умерла, он решил продолжать получать за нее пособие по инвалидности, — сообщила помощник руководителя следственного управления.
Скорее всего, мужчину привлекут к ответственности за мошенничество. Но решение о том, по какой статье в отношении подозреваемого возбудят уголовное дело, следователи примут по итогам проверки.