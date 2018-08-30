В Красногвардейском районе депутат сельсовета покалечил водителя

В Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело в отношении одного из депутатов Совета депутатов Нижнекристалского сельсовета.

Мужчина подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По версии следователей, 6 мая бизнесмен, он же и депутат, в районе скважины № 5 Северо-Покровского месторождения поссорился с водителем ООО «СТТ», который управлял одним из автомобилей колонны транспорта. Фигурант дела один раз ударил пострадавшего по лицу.