Ещё
После жесткой посадки вертолета на Камчатке возбудили уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После жесткой посадки вертолета на Камчатке возбудили уголовное дело 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Камчатском крае с десятью пассажирами на борту, сообщает дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
В ведомстве напомнили, что 19 июля 2018 года в Карагинском районе Камчатского края в ходе движения вертолета Ми-8Т произошло повреждение его хвостовой балки. Находившиеся на борту воздушного судна 10 человек и трое членов экипажа не пострадали.
"Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в ходе проверки следователи выяснили, что компанией, эксплуатирующей вертолет Ми-8Т, выполнялись авиационные работы и коммерческие перевозки по маршруту «Майское — река Озерная — Майское». При заходе на посадку в районе реки Озерная экипаж вертолета допустил касание земли рулевым винтом, в результате чего произошло разрушение его хвостовой балки и рулевого винта. Собственнику воздушного судна причинен материальный ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей.
"В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, собирается доказательственная база. В ходе расследования будет дана оценка действиям экипажа воздушного судна", — указывается в сообщении.
В ведомстве добавили, что оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю.
Последние новости
Снижение повышения. Что изменится в пенсионной реформе "Предатель Макрон" заговорил цитатами из Путина Как банки обманывают получателей кредитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву «опозорили» на весь мир396
Россия предостерегла США49
Набиуллина пропала. Россияне в панике307
США взяли Крымский мост на прицел194
На Первом канале разгорелся скандал с дочерью Мишулина122
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:38
Нашли под окнами: загадочная гибель вице-президента комбината
Происшествия Статьи
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение