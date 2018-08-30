В перестрелке в Дагестане ранены полицейские

Неизвестный устроил перестрелку с полицией в Дагестане

Известно, что преступнику удалось скрыться с места преступления. ЧП произошло около 23.00 по московскому времени.

«Около населенного пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов, после чего неизвестный открыл огонь по сотрудникам и скрылся», — сказано в сообщении МВД.

В ведомстве уточнили, что правоохранители получили ранения средней степени тяжести. Их госпитализировали, жизни обоих ничего не угрожает.

На поиски преступника введен план «Перехват». По тревоге поднят весь личный состав ОМВД по Хасавюртовскому району и городу.