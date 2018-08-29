Ещё
Отвалившийся хвост вертолета оценили в один миллион рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отвалившийся хвост вертолета оценили в один миллион рублей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8Т возбуждено на Камчатке. Инцидент произошел в июле 2018 года. Воздушное судно выполняло коммерческие перевозки. Теперь пилоты могут быть оштрафованы на сумму в один миллион рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По данным следствия, экипаж вертолета при посадке допустил касание земли рулевым винтом в обычных метеоусловиях. В результате разрушения хвостовой балки и винта собственнику воздушного судна причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей.
Оценка действиям экипажа вертолета будет дана в ходе расследования инцидента.
360tv.ru: последние новости
Машинист тепловоза угнал состав в Хабаровском крае Банда педофилов надругалась над 6-летней девочкой в Ахтубинске Бывшего вице‐губернатора Новгородской области заподозрили в даче взятки за продвижение по службе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву «опозорили» на весь мир160
США взяли Крымский мост на прицел136
Савичева решилась на отчаянное признание17
Набиуллина пропала. Россияне в панике287
Дочери Порошенко не поступили в украинские вузы58
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:38
Нашли под окнами: загадочная гибель вице-президента комбината
Происшествия Статьи
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение