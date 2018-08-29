Отвалившийся хвост вертолета оценили в один миллион рублей

Уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8Т возбуждено на Камчатке. Инцидент произошел в июле 2018 года. Воздушное судно выполняло коммерческие перевозки. Теперь пилоты могут быть оштрафованы на сумму в один миллион рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, экипаж вертолета при посадке допустил касание земли рулевым винтом в обычных метеоусловиях. В результате разрушения хвостовой балки и винта собственнику воздушного судна причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

Оценка действиям экипажа вертолета будет дана в ходе расследования инцидента.