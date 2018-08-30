На Камчатке возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета в июле

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 30 августа. / ТАСС /. Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки в июле этого года вертолета Ми-8Т на Камчатке. В обычных метеоусловиях экипаж допустил касание земли рулевым винтом, сообщил в своем официальном аккаунте в твиттере Следственный комитет РФ

"Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки в июле этого года вертолета Ми-8Т на Камчатке. Собственнику воздушного судна причинен ущерб в 1 млн рублей", — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку 19 июля в районе реки Левая Озерная Карагинского района Камчатки. В нем находилось десять человек, никто из них не пострадал. За людьми вылетел второй вертолет, который забрал их из Карагинского района.

После инцидента следователи начали проверку. По предварительным данным, в ходе движения вертолета Ми-8 произошло повреждение его хвостовой балки.