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На Камчатке возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета в июле
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На Камчатке возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета в июле 

ТАСС + ещё 1 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки в июле этого года вертолета Ми-8Т на Камчатке. В обычных метеоусловиях экипаж допустил касание земли рулевым винтом, сообщил в своем официальном аккаунте в твиттере Следственный комитет РФ.
"Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки в июле этого года вертолета Ми-8Т на Камчатке. Собственнику воздушного судна причинен ущерб в 1 млн рублей", — говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку 19 июля в районе реки Левая Озерная Карагинского района Камчатки. В нем находилось десять человек, никто из них не пострадал. За людьми вылетел второй вертолет, который забрал их из Карагинского района.
После инцидента следователи начали проверку. По предварительным данным, в ходе движения вертолета Ми-8 произошло повреждение его хвостовой балки.
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