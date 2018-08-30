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Дело возбуждено в связи с жесткой посадкой вертолета на Камчатке
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Дело возбуждено в связи с жесткой посадкой вертолета на Камчатке 

Прайм + ещё 3 1 час назад
Фото: Кам 24
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг /ПРАЙМ/. Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Камчатском крае с десятью пассажирами на борту, сообщает дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
В ведомстве напомнили, что 19 июля 2018 года в Карагинском районе Камчатского края в ходе движения вертолета Ми-8Т произошло повреждение его хвостовой балки. Находившиеся на борту воздушного судна 10 человек и трое членов экипажа не пострадали.
"Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в ходе проверки следователи выяснили, что компанией, эксплуатирующей вертолет Ми-8Т, выполнялись авиационные работы и коммерческие перевозки по маршруту «Майское — река Озерная — Майское». При заходе на посадку в районе реки Озерная экипаж вертолета допустил касание земли рулевым винтом, в результате чего произошло разрушение его хвостовой балки и рулевого винта. Собственнику воздушного судна причинен материальный ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей.
"В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, собирается доказательственная база. В ходе расследования будет дана оценка действиям экипажа воздушного судна", — указывается в сообщении.
В ведомстве добавили, что оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю.
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