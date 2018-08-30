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Бывшего вице-президента ФИФА приговорили к девяти годам тюрьмы
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Бывшего вице-президента ФИФА приговорили к девяти годам тюрьмы 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: «Твиттер» ФИФА
Суд вынес приговор бывшему вице-президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Хуану Анхелю Напоуту, сообщает "Советский спорт".
Как передает журналист Buzzfeed Кен Бенсингер, парагвайский чиновник был признан виновным в деле о коррупции в организации и приговорен к девяти годам колонии. Также функционер будет оштрафован на $1 млн и суд конфискует у него $3,3 млн  В рамках масштабного расследования в деле о коррупции к четырем годам тюрьмы был приговорен экс-президент Ассоциации футбола Бразилии Хосе Мария Марин.
Ранее сообщалось, что экс-глава Федерации футбола Перу оправдан по делу о коррупции.
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