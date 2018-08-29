СК возбудил дело после дебоша в самолете Москва-Душанбе

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения общественного порядка на борту воздушного судна дебоширом во время рейса Москва — Душанбе, передает РИА «Новости»

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного УК «Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте», — говорится в сообщении.

По данным следствия, во время выполнения рейса один из пассажиров начал вести себя неадекватно. После того, как бортпроводница сделала ему замечание, мужчина нанес ей удар кулаком в область головы, затем стал угрожать находившимся на борту авиалайнера людям якобы заложенной на борту бомбой.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту нарушения общественного порядка на борту самолета, следовавшего из Москвы в Душанбе.