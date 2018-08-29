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Против бывшего премьера Армении возбудили уголовное дело
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Против бывшего премьера Армении возбудили уголовное дело 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЕРЕВАН, 29 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Армении Овик Абраамян, его брат Джоник Абраамян, и экс-начальник полиции республики, депутат от правящей прежде Республиканской партии (РПА) Алик Саркисян подозреваются в мошенничестве. Об этом говорится в распространенном в среду Следственным комитетом страны заявлении.
"Директор компании «Авазаатик», которая занимается горнодобывающей промышленностью, заявила следственным органам, что несколько людей создали искусственные преграды для деятельности его компании и потребовали отдать 60 процентов ее акций. Проходящие по делу свидетели назвали имена Овика Абраамяна, Джоника Абраамяна и Алика Саркисяна", — говорится в релизе Следственного комитета. Уголовное дело было отправлено для дальнейшего расследования в Специальную следственную службу.
Джоник Абраамян находится в настоящее время под предварительным арестом по обвинению в незаконном хранении оружия в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. Следствие хотело уточнить источники приобретения оружия и возможность его использования в марте 2008 года.
Овик Абраамян занимал должность главы правительства Армении с 2014 по 2016 год. В разные годы он также был спикером парламента и вице-премьером Армении, считался одной из самых весомых фигур во время правления в 2008-2018 годах президента Сержа Саргсяна.
Предприниматель Джоник Абраамян с 2003 по 2007 год был депутатом армянского парламента.
Депутат парламента, генерал-лейтенант Алик Саргсян работал начальником армянской полиции с 2008 до 2011 года. После отставки был назначен советником президента республики. В 2013 году был избран депутатом парламента по списку бывшей правящей РПА.
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