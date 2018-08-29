Против бывшего премьера Армении возбудили уголовное дело

"Директор компании «Авазаатик», которая занимается горнодобывающей промышленностью, заявила следственным органам, что несколько людей создали искусственные преграды для деятельности его компании и потребовали отдать 60 процентов ее акций. Проходящие по делу свидетели назвали имена Овика Абраамяна, Джоника Абраамяна и Алика Саркисяна", — говорится в релизе Следственного комитета. Уголовное дело было отправлено для дальнейшего расследования в Специальную следственную службу.

Джоник Абраамян находится в настоящее время под предварительным арестом по обвинению в незаконном хранении оружия в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. Следствие хотело уточнить источники приобретения оружия и возможность его использования в марте 2008 года.

Овик Абраамян занимал должность главы правительства Армении с 2014 по 2016 год. В разные годы он также был спикером парламента и вице-премьером Армении, считался одной из самых весомых фигур во время правления в 2008-2018 годах президента Сержа Саргсяна

Предприниматель Джоник Абраамян с 2003 по 2007 год был депутатом армянского парламента.

Депутат парламента, генерал-лейтенант Алик Саргсян работал начальником армянской полиции с 2008 до 2011 года. После отставки был назначен советником президента республики. В 2013 году был избран депутатом парламента по списку бывшей правящей РПА.